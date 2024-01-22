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Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın - Son Dakika
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Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Ankara\'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın
22.01.2024 - 14:25,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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