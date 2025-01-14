Ankara\'da Alışveriş Merkezinde İş Kazası: Sezer Pekruh Hayatını Kaybetti

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ANKARA'da alışveriş merkezinin (AVM) tavan arasında çalışırken alçıpan zeminin çökmesiyle yürüyen merdivenlerin üzerine düşen Sezer Pekruh (50), toprağa verildi.

Çankaya ilçesi Oran Mahallesi Kudüs Caddesi'ndeki AVM'de makine bakım personeli olarak çalışan Sezer Pekruh, dün saat 17.00 sıralarında AVM'nin hava filtrelerinin olduğu tavan arasında çalışırken, bastığı alçıpan zeminin çökmesiyle metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Pekruh, kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Sezer Pekruh'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenazesine, Pekruh'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. İşçinin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Pekruh, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan Sezer Pekruh'un, tavan arasından çalışırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve emniyet kemeri takılmadığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.