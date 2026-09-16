Ankara'da anaokulu öğrencileri Gazze için uçurtma uçurdu
MEB'in illere gönderdiği yazı doğrultusunda Gazze'ye duyarlılık için okullarda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi. Keçiören'deki anaokulunda minik öğrenciler barış mesajlı uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
Başkentteki okullarda "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) illere gönderilen yazı doğrultusunda, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla okullarda bu hafta "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenleniyor.
Bu kapsamda, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Başkentteki okullarda da etkinlik yapıldı.
Keçiören'de bulunan Çiçek Bahçesi Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler, barış, güven, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını uçurtmalar ve sanatsal çalışmalar aracılığıyla ifade etti.
Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şahin ve velilerinde katıldığı etkinlikte, öğrenciler hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.
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