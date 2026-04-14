Ankara'da "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım Töreni" gerçekleştirildi

Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Andican Valiliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde, "Andican-2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Tanıtım Töreni" düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde gerçekleştirilen tören, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun katılımıyla yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, burada yaptığı konuşmada, bu anlamlı buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devletler arası ilişkilerin yanı sıra her sahada ve kademede ilişkilerin artıyor olmasının, işbirliklerini geleceğe taşıyabilmek adına son derece kıymetli olduğunu belirten Zorlu, "Bu anlamda Valiliklerimizin de işbirliğinin her anlamda güçlenmesi ve taçlanması büyük bir önem taşıyor. Bu vesileyle özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Andican, tarihiyle turizmiyle ve bu yöndeki kapasitesiyle çok büyük bir merkez ve inşallah bu yılı layıkıyla geçirerek çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Andican denildiğinde hükümdar Babür Şah'ın akıllara geldiğini anımsatan Zorlu, Babür Şah'ın orada filizlenen hükümdarlık gücüyle büyük bir coğrafyada Türk tarihinin izlerini bırakmayı başardığını söyledi.

Zorlu, Babür Şah'ı farklı kılan şeylerden birinin de Türk diline olan sevgisi ve aşkı olduğunu ifade ederek, "O dönemde birçok farklı akıma rağmen, Türkçe ile eserler yazılmasını teşvik etmiş, yapılan birçok çevirileri bile Türk diline aktarırken bir terminoloji birliği için önemseyerek bu anlamda adımlar atmıştır. Dolayısıyla da Andican merkezinde bir araya geleceğimiz her bir faaliyet, esasında birçok sahada işbirliğimizi derinleştirmemiz için de bizlere imkan sunmaktadır. Bunların başında da elbette iletişim ve ortak alfabe konusundaki çalışmalarımızın geldiği noktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan'ın geçen yıl UNESCO'nun 43. Genel Oturumu'na ev sahipliği yapmasıyla ayrıca bir önem taşıdığını aktaran Zorlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimleriyle çok büyük bir zirveye ev sahipliği yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ise 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Emir Timur'un doğumunun 690. yılı dolayısıyla Ankara'da program yapılacak

Zorlu, Türk dünyasının her sahada yürüyen, işleyen ve işbirliğini artırdığı bu başlıkların taçlanarak, güçlenerek, içeriği çok daha somut hale gelerek geleceğe taşınmaya devam edeceğini bildirdi.

Hükümdar Emir Timur'un doğumunun 690. yılı dolayısıyla Özbekistan'da ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Zorlu, "Buradan ilk kez duyurmak istiyorum, biz de Emir Timur'u çok daha fazla anlamak, tarihimizdeki izlerini, yerini, konumunu daha iyi idrak edebilmek adına Ankara'da bir organizasyon, panel gerçekleştireceğiz ve tarihlerimiz arasındaki o köprüyü de sağlamlaştırmak adına bir adım daha atmış olacağız." bilgisini verdi.

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler üst seviyede sürmeye devam etmektedir"

Zorlu, Bakan Ersoy'un girişimleri ve öncülüğüyle Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı sebebiyle bu yılın Ziya Gökalp Yılı ilan edildiğini de anımsattı.

"Biz tarihimizi, şahsiyetlerimizi, bu ortaklaşma zeminlerimizi idrak ettikçe, nesillerimize anlattıkça bu köprüler daha da güçlenecek ve Türk dünyası işbirliği daha da ileriye taşınacaktır." ifadesini kullanan Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür bugün Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler üst seviyede sürmeye devam etmektedir. Dış ticaret hacmimiz 3 milyar doları aşmış ancak liderlerimizin 5 milyar dolarlık ticaret hedefi reel anlamda karşımızda durmakta. Ulaşılabilir bir hedef olarak her sahada bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

İnşallah, 15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi gerçekleşecek. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Devlet Başkanlarımız bir araya gelecekler. 'Yapay zeka ve dijital kalkınma' başlığıyla bu zirve gerçekleşecek. Ardından da inşallah Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Resmi Devlet Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve ekibine teşekkür eden Zorlu, bu yıl TÜRKSOY'un yaptığı atılımlar ve gerçekleştirdiği çalışmaların ülkeleri birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi.

"2026 boyunca Andican Türk dünyasının kalbinin attığı yer olacaktır"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Andican'ın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Andican'da sanayi, girişimcilik, kültür ve sanat alanında büyük bir yükseliş görmekteyiz. Andican, Özbekistan'ın en modern ve büyük şehirlerinden olmasının yanı sıra Fergana vadisinin incisidir. Bu topraklardan pek çok fikir adamı, yazarlar, dünyaca ünlü şairler, kültür ve sanatın seçkin temsilcileri yetişmiştir. Andican, büyük düşünce üreten kişilerin şehridir. 2026 boyunca Andican Türk dünyasının kalbinin attığı yer olacaktır. Bu yıl vesilesiyle sanat festivalleri, bilimsel buluşmalarla Türk dünyası halkları daha da yakınlaşacaktır."

Törende ayrıca Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Andican Vali Yardımcısı Elyorbek Holmirzaev ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Andican'ın geleneksel el sanatları eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.

Program, geleneksel müzik dinletisi ve dans gösterisiyle sona erdi.