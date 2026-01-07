Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'nda Yangın: 3 Arazöz, 7 Tanker ve 1 Köpük Kulesi ile Yangına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'nda Yangın: 3 Arazöz, 7 Tanker ve 1 Köpük Kulesi ile Yangına Müdahale Ediliyor

07.01.2026 15:10  Güncelleme: 16:40
Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumu ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin yanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında 7-8 aracın yandığı öğrenildi.

(ANKARA) - Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin yanında bulunan alanda yangın çıktı. Emniyet Yediemin Otoparkı'nda çıktığı ihbar edilen yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye ekipleri, 3 adet arazöz, 7 adet tanker ve 1 adet köpük kulesi ile müdahale ediyor.

Ankara'da Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin yanında bulunan alanda yangın çıktı.

ABB İtfaiyesi'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki Emniyet Yediemin Otoparkı'nda, "araç yangını" ihbarı üzerine Merkez İtfaiye İstasyonu'nun, saat 14.19'da olay yerine sevk edildiği, ekiplerin 14.22'de alana ulaştığı belirtildi. Açıklamada, 7–8 adet tırın yandığı, tırlarda alkol bulunduğu yönünde bilgi alındığı kaydedildi.

Yangına Merkez İstasyonu'ndan 2 arazöz, 3 tanker ve 1 köpük kulesi; Kurtuluş İstasyonu'ndan 1 arazöz ve 1 tanker; Siteler, İvedik OSB ve Dikmen istasyonlarından ise birer tankerle müdahale edildiği bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'nda Yangın: 3 Arazöz, 7 Tanker ve 1 Köpük Kulesi ile Yangına Müdahale Ediliyor

16:11
SON DAKİKA: Ankara'da Emniyet Yediemin Otoparkı'nda Yangın: 3 Arazöz, 7 Tanker ve 1 Köpük Kulesi ile Yangına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
