Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başlıyor

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı 16-22 Eylül arasında düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. "Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi'nden "Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor" etkinliğine "Otomobilsiz Kent Günü'nden "Çocuklar İçin Bisiklet Sürüşü Şenliği" ve "Tiyatro Gösterisi" etkinliğine 7'den 70'e herkese yönelik programlar 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

"Paylaşımlı Kamusal Alanlar" temasıyla "Avrupa Hareketlilik Haftası"na özel olarak hazırlanan EGO Genel Müdürlüğü, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediyor. Avrupa Hareketlilik Haftası programları kapsamında düzenlenen etkinlikler, 16 Eylül Pazartesi günü EGO Genel Müdürü Taylan Engin'in yapacağı açılış konuşması ile başlayacak.

Güvenli bisiklet sürüşü eğitimi

17-18 Eylül'de kadınlara ve çocuklara, ulaşımda bisiklet kullanmanın farkındalığı artırmak adına EGO Bisiklet Kampüsü'nde "Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi" verilecek.

19 Eylül Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nda "Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor" etkinliği gerçekleştirilecek.

20 Eylül Cuma günü Sosyal Medya'da "İşe Bisikletle Gidiyorum/ Bike to Work" Kampanyası düzenlenecek.

21 Eylül Cumartesi günü 16.00-18.00 saatleri arasında Gazi Park Atatürk Orman Çiftliği'nde "Çocuklar İçin Bisiklet Sürüş Şenliği ve Tiyatro Gösterisi" yapılacak.

22 Eylül 2024 Pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında "Otomobilsiz Pazar Günü"nde bir cadde kapatılacak ve gün boyu etkinlikler düzenlenecek.