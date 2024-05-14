Ankara'da avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Ankara'da avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ankara\'da avukat Belen Nesil Coşğun\'un katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da silahla vurularak öldürülen avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada Coşğun'un ailesinin avukatı, sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu. Sanık ise olayın intihar olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, Balcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından cezalandırdı.

14.05.2024 17:37
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Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Balcı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Coşğun'un ailesinin avukatı Mehmet Rıfat Bacanlı, maktulün kendisinin stajyeri olduğunu, akıllı hayat dolu bir insan olarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bacanlı, "Sanık, stajyerimi tasarlayarak öldürmeyi planlamış. Belen akıllı kızdı, uyuyor numarası yapıp 3 kere KADES'e basmış. Ben bu eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Belen sağ elini kullanırdı. Merminin giriş çıkış yönünü düşündüğümüz zaman sağ elini kullanan birinin bu şekilde kendini öldürmesi imkansız." diye konuştu.

Sanık Balcı ise esasa ilişkin savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olayın intihar olduğunu savundu.

Balcı, şunları söyledi:

"Belen'le ayrılıp barışıyorduk. Kıskançlıktan öldürdüğüm iddia ediliyor, kıskançlıktan öldürmüş olsam şimdiye kadar öldürürdüm. Dekolte giyerdi, kick boksa gitti, tangoya gitti, hocaları erkekti. Hiçbir şey demedim parasını ben verdim. Ben sevgiye aç bir insan değilim. Yapmış olsam sizden zerre takdiri indirim istemem bile, emin olun."

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Balcı'yı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılışmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Davanın geçmişi

Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan 15 Haziran 2023'te şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etmişti.

Bu sırada söz konusu adresten 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, kız arkadaşının intihar ettiğini bildirmişti.

Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatarken bulmuştu.

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlenmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Sanık Balcı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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