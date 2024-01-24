Ankara\'da \'Ayhan Bora Kaplan\' suç örgütü davası 15 Nisan\'da başlıyor

ANKARA'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına 15 Nisan'da başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede; 12 kişi müşteki, 28'i tutuklu 61 kişi de sanık sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin 'Ayhan' kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu ifade edildi. İddianamede, Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten öldürme', 'nitelikli kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. Sanıkların 15 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı ve ilk duruşmanın 5 gün süreceği belirtildi.