Ankara'da Banyo Tadilatı Kavgası: 4 Sanığa 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Ankara'da Banyo Tadilatı Kavgası: 4 Sanığa 22 Yıla Kadar Hapis İstemi

25.06.2026 10:55
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Mehmet Ö, banyo tadilatı yüzünden darbedildi. 4 sanık hakkında 22 yıl 3 aya kadar hapis davası açıldı.

Ankara'da banyo tadilatı anlaşmazlığı yüzünden davet edildiği evde darbedilerek görüntüleri kayda alınan Mehmet Ö'ye yönelik eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 sanık hakkında 22 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 52. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, Keçiören ilçesinde yaşayan H.Ö, evindeki banyo sızıntısının giderilmesi için tesisatçı akrabası Osman E. ile anlaştı.

Ancak tadilatın ardından sızıntı sorununun devam etmesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktı.

Tesisatçı Osman E'nin damadı Mustafa K, sorunu çözmek istediğini belirterek, H.Ö'nün oğlu Mehmet Ö'yü Çubuk ilçesindeki bir eve davet etti. Adrese giden Mehmet Ö. burada Mustafa K, Furkan U, Abdus Samed E. ve Berat A. ile sorunu konuştu. İlerleyen saatlerde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Evde bulunan 4 kişi, Mehmet Ö'yü döverek video kaydına aldı. Mehmet Ö'nün şikayeti üzerine gözaltına alınanlardan Mustafa K. tutuklanırken diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cam şişeyle darbedildi

İddianamede, sanık Mustafa K. ile Mehmet Ö arasında "dolaylı husumet" bulunduğu belirtilerek, Mustafa K'nin tartışma sırasında "silahtan sayılan" cam şişe ile Mehmet Ö'nün yüzüne vurarak kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralanmasına yol açtığı tespitine yer verildi.

Sanıklar Furkan U. ve Berat A'nın Mehmet Ö'yü yaralama eyleminin ardından fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağduru hürriyetinden yoksun bıraktıkları aktarılan iddianamede, sanık Berat A'nın darp anlarını hukuka aykırı şekilde cep telefonuyla kayda alarak mağdura yönelik aşağılayıcı ve sinkaflı sözler sarf ettiği kaydedildi.

Sanık Abdus Samed E'nin ise olaya sonradan dahil olarak müştekiyi araç içerisinde darbettiği belirtildi.

İddianamede, Mustafa K. hakkında "tehdit", "kasten yaralama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 22 yıl 3 aya kadar, Furkan U. ve Abdus Samed E. hakkında "kasten yaralama" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16 yıl 3 aya kadar, Berat A. hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Banyo Tadilatı Kavgası: 4 Sanığa 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Banyo Tadilatı Kavgası: 4 Sanığa 22 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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