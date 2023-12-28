Ankara\'da Bekçi Eşiyle Tartıştıktan Sonra İntihar Etti

Ankara'da, tartıştığı eşini tabancayla öldüren bekçi, aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Sincan Saraycık Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında, bekçi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç'un oturdukları daireden silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç'un cansız bedenleriyle karşılaştı.

İncelemede, eşini tabancayla öldüren Orkun Oruç'un aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenildi.