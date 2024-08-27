Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burak Tüfekçi ve nişanlısı B.D, Sancaktepe Mahallesi Ahmet Çalık Sokak'taki parkta H.G. ve amcası G.G. ile buluştu.

Alacak-verecek meselesinden başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G, Tüfekçi'yi bıçakla yaraladıktan sonra amcası G.G. ile kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Tüfekçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin çalışması sonucu H.G. ile amcası G.G, yakalanarak gözaltına alındı.