Ankara\'da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Başkentte bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ankara girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 6 kilo 80 gram amfetamin ile 1 kilo 17 gram esrar ele geçirildi.
"Uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
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