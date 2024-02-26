Altındağ'da Bir Haftadır Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Altındağ'da Bir Haftadır Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Altındağ\'da Bir Haftadır Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Polis, Çakmak'ın evine girdiğinde cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2024 06:05
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir haftadır yakınlarının haber alamadığı Hüseyin Çakmak (62) evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi Kale Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Çakmak'tan bir haftadır haber alamayan komşuları durumu polise bildirildi.

Polis, 4 katlı apartmanın çatı katında yaşayan Çakmak'ın evinin çaldıkları kapısını açan olmayınca itfaiyeyi çağırdı.

İtfaiyenin yardımıyla kapı açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Çakmak'ın cansız bedenini buldu.

Hüseyin Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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