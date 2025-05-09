Ankara'da Bisiklet Yarışı Nedeniyle Yol Kapatmaları

Ankara'da yarın ve pazar günü düzenlenecek "Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı" etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik nedeniyle yarın saat 10.00'dan, pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yollar program bitimine kadar trafiğine kapatılacak.

Buna göre, ihtiyaç olması halinde Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.