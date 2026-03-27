Ankara'da Borsa Dolandırıcılığı: 28 Tutuklama

27.03.2026 20:43
Ankara'da borsa yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapan 28 şüpheli tutuklandı, 23'ü serbest.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 51 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 28'i "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, "borsada yatırım" ve "halka arz" vaadiyle vatandaşlardan para topladığı belirlenen 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların, başlangıçta mağdurlara küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptığı, ardından yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık eylemini sürdürdüğü ve bu süreçte çok sayıda şirket hesabı kullandığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
