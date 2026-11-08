Ankara'da Çankaya ve Mamak operasyonunda 18 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Çankaya ve Mamak ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 13 kilo 223 gram esrar, 5 kilo 442 gram kokain, 44 sentetik ecza hapı, tabanca ve 8 fişek ele geçirdi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bir şüpheli yakalandı.

Şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.