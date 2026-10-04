Ankara'da cihaz kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da cihaz kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

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Ankara\'da cihaz kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sağlık Bakanlığı'na cihaz kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiası soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı. MASAK verilerinde şüphelilerden birinin 831 milyon liralık işlem hacmi, bunun 733 milyonunun son bir yılda gerçekleştiği belirlendi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "tıbbi görüntüleme cihazları alınarak Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına yüksek bedelle kiralanacağı" vaadiyle dolandırıcılık iddiasına ilişkin soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, tıbbi görüntüleme cihazları alınarak Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına kiralama ve bu yolla yüksek gelir elde etme vaadiyle dolandırıcılık suçlamasına ilişkin açılan soruşturma kapamında, bakanlıktan bilgi ve belgeler temin edildi. Belgelerin incelenmesinde, haklarında şikayette bulunulan şüphelilerin bu yönde herhangi bir ticari faaliyetlerinin ve ihale kayıtlarının bulunmadığının tespit edildi.

831 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüpheli Erdi D'ye ilişkin MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda yaklaşık 831 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu, bunun yaklaşık 733 milyon liralık kısmının son bir yıllık dönemde gerçekleştiği tespit edildi.

Ayrıca şüpheliye ait cep telefonu ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Erdi D. ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Erdi D'nin yanı sıra, Ebru E, Ferdi K, Damla A, Sadık D. ve Erdem D. gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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