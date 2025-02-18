Ankara'da Cinsel Taciz Cezası

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HABER: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde daha önce tanımadığı E.O.G. isimli yolda yürüyen kadına, "Seni yerim" diyerek laf atan ve hakkında başka suçtan aldığı ceza nedeniyle ev hapsi bulunan sanık, "cinsel taciz" suçundan ceza aldı. Mahkeme, cezada, takdiri indirim hükümlerini uygulayarak, sanığı 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mamak Caddesi üzerinde, 11 Haziran 2024'te yaya olarak işe giden 29 yaşındaki E.O.G, yolda seyir halindeki aracının camını açarak "seni yerim" diyen sürücü Mehmet Alparslan'ın sözlü tacizine maruz kaldı.

Bir süre yoluna devam eden E.O.G'yi, araç sürücüsü korna çalarak, "Maşallahın var seni yerim diyorum anlamıyor musun?" diyerek taciz etmeye devam etti.

Bunun üzerine E.O.G. aracın plakasını alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sanık Alparslan, Savcılıktaki ifadesinde, aracı kendisinin sürdüğünü ancak kimseye laf atmadığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Olay hakkında hazırlanan iddianamede "Seni yerim, maşallahın var, seni yerim diyorum" şeklindeki sözlerin cinsel amaçlı söylendiği, vücuda herhangi bir temas içermeyen ve rahatsız edici nitelikte söylem ve eylemler olduğu ve bu haliyle "Cinsel taciz suçu"nun oluştuğu kaydedildi.

Sanık Alparslan'ın daha önceden işlediği suç nedeniyle hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı bulunduğu da kaydedilen iddianamede, Alparslan hakkında, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Aracı arkadaşım sürüyordu" savunması fotoğrafla çürütüldü

Ankara 71'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, müşteki E.O.G ve avukatı ile sanık Mehmet Alparslan katıldı.

Sanık Alparslan, Savcılıktaki savunmasını değiştirerek, aracı kendisinin değil, Anıl isimli bir başka arkadaşının sürdüğünü ve kendisinin de aracın yan koltuğunda oturduğunu iddia etti.

E.O.G. ise bunun üzerine olay sırasında şikayetçi olmak için plakayı çektiği fotoğrafı mahkemeye sundu. Mahkeme sırasında yapılan incelemede aracın ön koltuğunda sanığın oturduğu, yanında ise bir başka kişinin bulunmadığı kayıtlara geçildi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık hakkında, "cinsel taciz suçun"dan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Alparslan, "Benim ayağımda elektronik kelepçe de var başka bir suçtan. Özür dilerim" dedi.

12 bin 500 TL para cezası verildi

Hakim, daha önce bir başka suçtan HAGB'si bulunan sanık Mehmet Alparslan hakkında "cinsel taciz" suçundan 150 gün adli para cezası verdi.

Takdiri indirim uygulanarak adli para cezası, 125 güne indirildi. Böylece sanık 12 bin 500 lira ile cezalandırılmış oldu.