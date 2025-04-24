Ankara'da Dolu Yağışı Sürücülere Zorluk Çıkardı

Başkent'te dolu yağışı

ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polatlı'da etkili olan dolu yağışı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.