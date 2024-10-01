Ankara'da Dünya Akciğer Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Ankara'da Dünya Akciğer Günü Etkinlikleri

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Akciğer Günü'nde 'Herkes için temiz hava' temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek, halkı solunum sağlığı konusunda bilinçlendirdi. Etkinlikler kapsamında ücretsiz solunum fonksiyon testi ve seminerler gerçekleştirildi.

01.10.2024 11:47  Güncelleme: 12:57
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu (TÜSAD) ile iş birliğiyle Dünya Akciğer Günü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Herkes için temiz hava" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ABB Konferans Salonu'nda solunum sağlığı seminerleriyle buluşan vatandaşlar, Kızılay Metro İstasyonu'nda ise ücretsiz solunum fonksiyon testi ölçümü yaptırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sigara ve alkol bağımlılığına karşı Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut'taki danışmanlık merkezlerinde mücadeleye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Dünya Akciğer Günü'nde de 23 dernekten oluşan Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu iş birliğinde etkinlik düzenledi.

"Herkes için temiz hava, herkes için sağlıklı akciğerler" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği  Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay ve Öğretim Üyesi Dorina Esendağlı katıldı.

"Ankara halkının sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli adımlar attık"

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Başkent dışında olduğu için etkinliğe katılamayan Başkan Mansur Yavaş'ın selamını ileterek, halkın akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi akciğer sağlığını tehdit eden unsurlarla öncelikli olarak mücadele ettiklerini vurgulayan Ünsal, "Farkındalık kampanyaları, ücretsiz sağlık taramaları ve eğitim faaliyetleri ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'İyi Sağlık ve Refah' ilkesi doğrultusunda, sigara bırakma programlarımız, hava kalitesini iyileştirme çalışmalarımız ve akciğer hastalıklarının erken teşhisi için sunduğumuz ücretsiz hizmetler, Ankara halkının sağlıklı bir yaşam sürmesi için attığımız önemli adımlardan sadece birkaçıdır" dedi.

"Yeşilin Başkenti" projesi kapsamında son üç yılda BAKAP, Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı gibi 40 yeşil alanı hizmete açarak vatandaşların doğayla ve temiz havayla buluşmasını sağladıklarını kaydeden Ünsal, şöyle devam etti:

"Ayrıca, toplu taşımada otobüslerimizin yüzde 70'ini doğalgazla çalışacak şekilde dönüştürerek emisyon seviyelerini azaltmayı başardık. Hava kirliliği ile ilgili iş yerlerine yönelik denetim çalışmaları da yürütmekteyiz. Sigara ve alkol bağımlılığına karşı Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık Merkezleri açtık. 2024 Ocak ayı itibarıyla Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut'taki merkezlerimizde danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca açmış olduğumuz Sigara Bıraktırma Polikliniği ile hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarımıza hizmet sunmaktayız."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız"

Ünsal, vatandaşları akciğer sağlığını koruma konusunda daha duyarlı olmaya, risk faktörlerinden uzak durmaya ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmaya davet ederek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin her zaman yanında ve akciğer sağlığı konusunda her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Başkan Yavaş'a, TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal'a plaket takdim etti. Yavaş'ın adına plaketi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu aldı.

Ücretsiz solunum fonksiyon testi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinliklerde, halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüldü. Hafta boyunca Kızılay Metro İstasyonu'nda ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşların ücretsiz olarak solunum fonksiyon testi ölçümleri yapıldı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçüm ve bilgilendirmeler sonrası, vatandaşlarda solunumsal hastalıklar ve solunum sağlığının korunmasıyla ilgili farkındalık oluşturuldu.

Ankara\'da Dünya Akciğer Günü Etkinlikleri
Kaynak: ANKA

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