Ankara\'da EGO filosuna 13 yeni otobüs eklendi, 2021\'den bu yana 597 otobüs alındı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9'u 18 metre uzunluğunda körüklü, 4'ü ise 12 metre uzunluğunda solo tip olmak üzere toplam 13 yeni otobüsü daha toplu taşıma filosuna dahil etti. 2021'den bu yana toplam 597 yeni otobüs başkent ulaşımına kazandırılmış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kentlilerin toplu taşıma hizmetlerinden daha konforlu, güvenli ve modern koşullarda yararlanabilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 9'u 18 metre uzunluğunda körüklü, 4'ü ise 12 metre uzunluğunda solo tip olmak üzere toplam 13 yeni otobüs daha EGO filosuna katıldı. EGO'nun araç filosunu yenileme çalışmaları kapsamında son parti araçların da hizmete alınmasıyla birlikte 2021'den bugüne kadar toplam 597 yeni otobüs başkent ulaşımına kazandırılmış oldu.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇ ALIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Süleyman Çakır, araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde çağın gerektirdiği teknolojiyi takip eden EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımıza daha konforlu ve emniyetli bir hizmet sunabilmek için yeni araç alımlarına devam etmektedir. Bu kapsamda 9 adet körüklü tip, 4 adet solo tip otobüsü filosuna kazandırarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. EGO Genel Müdürlüğü 2026-2027 yıllarında da toplu taşıma araç alımlarına devam edecektir" diye konuştu.

MODERN TEKNOLOJİ İLE ÇEVRECİ ULAŞIM

Yeni alınan otobüslerin tamamı çevreci motor teknolojisine sahip olmakla birlikte alçak tabanlı karoseri yapısıyla engelli yolcu erişimine uygun rampa ve tekerlekli sandalye bağlantı aparat özelliklerine sahip. Ayrıca araç içi sesli ve görsel yolcu bilgilendirme ekranları ile araç içi ve dışı kamera güvenlik sistemlerine sahip olan otobüsler ergonomik koltuk dizaynları ve ECAS (Elektronik Kontrollü Havalı Süspansiyon) sistemi ile daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlıyor.