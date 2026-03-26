Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı

26.03.2026 21:10
Ankara'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

RESTORANDA FAHİŞ FİYAT ÖDETEREK DOLANDIRDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten kadınlarla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda bir işyerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından söz konusu mekana götürüldüğü tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İddiaya göre vatandaşın bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı. Kısa süre sonra gelen fahiş fiyatlı hesaplar karşısında itiraz eden müştekinin tehdit edildiği ve ödeme yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere tuzak kuran 2 kadın ve götürdükleri mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen biri kadın 5 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
