Ankara\'da Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Okul bahçesinde halk oyunları ve koro konseriyle başlayan açılışta, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Göktan Meto, öğrencilerin yaptığı çevre dostu projelerin de yer aldığı sergi ve stantları ziyaret etti.

Okul Müdürü Tarık Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilere teşekkür etti.

Sezer, fuarda 20 danışman öğretmen rehberliğinde 35 öğrencinin 18 projede görev aldığını belirterek, "Sevgili gençler kader gayrete aşıktır. Siz de hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız önce kendinize inanmalı, sonra da gayret etmelisiniz." diye konuştu.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi.