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Ankara'da FETÖ/PDY'nin ByLock kullanan 6 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY'nin ByLock kullanan 6 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Ankara\'da FETÖ/PDY\'nin ByLock kullanan 6 şüpheliye gözaltı kararı
30.01.2024 - 10:25,
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ANKARA'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Ankara'daki adresleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ/PDY'nin ByLock kullanan 6 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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