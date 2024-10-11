Ankara\'da "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi

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Duyarlı Medya Derneği tarafından başkentte "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele çok sayıda medya mensubu ve davetli katıldı.

Panelin yapıldığı salonun girişinde, Filistin ve özellikle Gazze'den fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.

Panelin moderatörlüğünü Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan yaptı.

Panele konuşmacı olarak Anadolu Ajansı (AA) Başmuhabiri Mustafa Deveci ile Filistinli akademisyen ve gazeteci Dr. Zahir Elbek katıldı.

Özkan, gazetecilerin ve basın mensuplarının bölgede çok zor şartlar altında görev yaptığına dikkati çekti.

Elbek de Gazze'deki bazı gazeteci meslektaşlarının isimlerini zikrederek onların selamlarını getirdiğini belirtti.

Gazze'de son günlerde bazı basın mensuplarının yaralandığını ve zor koşullarda çalıştıklarını dile getiren Elbek, " İsrail, Gazze'nin kuzeyini çok sert bir şekilde vuruyor. Havadan, karadan, denizden her yerden Cibaliye Kampı'nı bombalıyorlar. İşgal devleti 1948'de kuruldu, benim babamın yaşı işgal devletinin yaşından daha büyük. Cibaliye'de büyük bir katliam olacak." dedi.

Elbek, 7 Ekim'den bu yana katliamın bitmediğini belirterek, Cibaliye Kampı'na daha ağır saldırılar gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Cibaliye Kampı'na 4 defa uyarı yaptılar, 'bu kampı boşaltın, Güney Gazze'ye gidin' diye sürekli uyarıyorlar ama hiçbir kişi Kuzey Gazze'den çıkmıyor. Tüm tehditlere rağmen kimse yerinden ayrılmıyor." diyen Elbek, işgale ve saldırılara rağmen Filistin'i terk etmediklerini söyledi.

Elbek, Gazze'de gazetecilerin de soykırıma uğradığını dile getirdi. Elbek, "Filistin'de ve özellikle Gazze'de olmak 'şehit' demek anlamına geliyor. Gazetecilerimizin hepsi şehittir; ya şehittir ya da şehadet bekliyor. 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürdü 69 gazeteci öldü ama Gazze'de sadece bir yılda 174 gazeteci şehit oldu." dedi.

Elbek, Gazze'de İsrail saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Soykırımlar devam ediyor, katliamlar devam ediyor ama maalesef bu normalleşti. Medyada artık eskisi kadar bu gündem olmuyor." diye konuştu.

Bazı medya kaynaklarında hayvan haklarının konuşulduğunu söyleyen Elbek, Gazze'deki katliamların hayvan hakları kadar konuşulmadığını dile getirdi.

Elbek, İsrail'in Gazze'ye yabancı gazeteci girişine izin vermediğini belirterek, "İsrail bizi sessiz bir şekilde öldürmek istiyor." dedi.

AA başmuhabiri Deveci ise Gazze'ye 2021'de iki defa gittiğini ifade ederek, Gazze'de 7 Ekim'den önce de İsrail saldırıları nedeniyle her zaman acı hikayelerin olduğunu söyledi.

Filistinlilere yönelik zulmün 1948'den bu yana aralıksız sürdüğünü, Gazze'de ise 2006'dan bu yana ablukanın olduğunu hatırlatan Deveci, "Gazze'yi sürekli insansız araçlar ile izliyorlar ve dehşet bir şekilde gürültü vardı. Birçok saldırı gördük ama böyle bir saldırı görmedik. Hastanelerin, okulların, sağlık çalışanlarının öldüğü ve öldürülmeye devam edildiği bir saldırıdan bahsediyoruz. Gazze'nin nüfusunu düşündüğünüz zaman bu saldırılarda Gazze'nin yaklaşık yüzde 7'si ya öldürüldü ya da yaralandı." dedi.

Deveci, 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'deki katliamlarını "meşrulaştırmak" için birçok yalana başvurduğunu, bunlardan birinin de AA tarafından ortaya çıkarılan "başı kesilmiş bebekler" yalanı olduğunu ve birçok batılı medya ve yetkilinin bilinçli bir şekilde bu yalanı devam ettirdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi şu an ikiye böldüğünü belirten Deveci, "Gazze'nin kuzeyinde şu an büyük bir katliam yaşanıyor ve İsrail; Lübnan, İran, Yemen gibi gerilimlerle o bölgede yaptıkları katliamları göstermemeye çalışıyor." diye konuştu.

Deveci, Gazze'de insanların her türlü katliama rağmen burayı terk etmek istemediklerini, bunun nedeninin ise Gazzelilerin burayı terk ettikleri takdirde bir daha buraya dönemeyeceklerini bildiklerine inandıklarını söyledi.

Gazeteci Deveci, "Gazze'de insanlar zeytin ağacı gibi topraklarına sarılıyorlar." dedi.

Deveci, İsrail'in 7 Ekim sonrası bölgeye götürdüğü yabancı gazetecilerin hakikati ortaya çıkarmak için değil İsrail'in manipülasyonlarını yaymaya çalıştığını vurguladı.

Katılımcılara Filistin için Gazeteci Dayanışması'nın çıkardığı "GaZZete" adlı gazetenin ikinci sayısı dağıtıldı.

GaZZete'de Filistinli ve Gazzeli gazeteciler ile yapılan röportajlar yer alıyor.

Panelin ardından "Kaçış Yok; Refah'tan Sesler" belgeselinin gösterimi yapıldı.