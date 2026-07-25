Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak - Son Dakika
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Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak

Ankara\'da Gök Gürültülü Sağanak
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Ankara'da gece başlayan sağanak, sabah şiddetini artırdı; yollar su birikintileriyle doldu.

Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak - Son Dakika

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