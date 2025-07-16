Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.