Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

Ana arterlerdeki su birikintileri??????? nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için sık sık sürücüleri uyardı.