Ankara'da Gündem: Tabip Odası Genel Kurulu ve CHP Ziyaretleri - Son Dakika
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Ankara'da Gündem: Tabip Odası Genel Kurulu ve CHP Ziyaretleri

Ankara\'da Gündem: Tabip Odası Genel Kurulu ve CHP Ziyaretleri

Ankara'da bugün gerçekleşecek olan olaylar arasında Ankara Tabip Odası'nın genel kurulu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı ziyareti bulunuyor.

04.05.2024 09:02  Güncelleme: 09:05
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11.00 - Ankara Tabip Odası'nın yeni yönetiminin belirleneceği ve iki gün sürecek genel kurulu, İnşaaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı, belediyenin merkez binasında ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - ODTÜ Mezunlar Derneği ve ODTÜ'deki birçok topluluğun çağrısıyla bir araya gelecek öğrenciler ve mezunlar, rektörlük binasından ODTÜ A4 kapısına yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

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Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Gündem: Tabip Odası Genel Kurulu ve CHP Ziyaretleri - Son Dakika

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