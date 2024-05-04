Ankara\'da Gündem: Tabip Odası Genel Kurulu ve CHP Ziyaretleri

Güncel

11.00 - Ankara Tabip Odası'nın yeni yönetiminin belirleneceği ve iki gün sürecek genel kurulu, İnşaaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı, belediyenin merkez binasında ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - ODTÜ Mezunlar Derneği ve ODTÜ'deki birçok topluluğun çağrısıyla bir araya gelecek öğrenciler ve mezunlar, rektörlük binasından ODTÜ A4 kapısına yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

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