Ankara\'da Hacizli Araç Operasyonu: 4 Gözaltı

ANKARA'da hacizli, çalıntı ve kaçak araçların motor, şanzıman, şasi numaralarının depremde hasar gören araçların parçalarıyla değiştirilip (change) piyasaya sürülmesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında hacizli, çalıntı, kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla 'change' yapıldığı saptandı. Oto sanayi sitesindeki 2 oto yedek parçası satan iş yerinde arama yapıldı. Kontrol edilen motor ve şanzımanların sorgulanmalarında okunamayan, şasi numarası silinmiş, kimliksiz ve kaçak 13 motor, 4 şanzıman ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, motor ve şanzımanlar kriminal laboratuvarında incelemeye alındı.