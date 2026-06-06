Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Hacizli Araç Operasyonu: 4 Gözaltı

Ankara\'da Hacizli Araç Operasyonu: 4 Gözaltı
06.06.2026 12:11
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Ankara'da çalıntı ve kaçak araçlarla ilgili operasyonda 4 şüpheli yakalandı, motor ve şanzıman ele geçirildi.

ANKARA'da hacizli, çalıntı ve kaçak araçların motor, şanzıman, şasi numaralarının depremde hasar gören araçların parçalarıyla değiştirilip (change) piyasaya sürülmesine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında hacizli, çalıntı, kaçak araçların, depremde hasar gören araçlarla 'change' yapıldığı saptandı. Oto sanayi sitesindeki 2 oto yedek parçası satan iş yerinde arama yapıldı. Kontrol edilen motor ve şanzımanların sorgulanmalarında okunamayan, şasi numarası silinmiş, kimliksiz ve kaçak 13 motor, 4 şanzıman ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı, motor ve şanzımanlar kriminal laboratuvarında incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

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