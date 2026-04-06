Ankara'da Hafif Zirai Don Bekleniyor

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Ankara genelinde çarşamba gecesinden itibaren hafif zirai don beklendiğini duyurarak, üretici ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ankara Valiliği, il genelinde beklenen zirai don riskine ilişkin meteorolojik uyarı yayımladı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, kuzey ve iç bölgelerde etkili olan soğumaya bağlı olarak Ankara'da zirai don beklendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren il genelinde hafif zirai don riskinin başlayacağı ve bu durumun cumartesi gününe kadar devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Yetkililer, özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan üretici ve çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Zirai donun tarım ürünlerine zarar verebileceğine işaret edilen açıklamada, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.