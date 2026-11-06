Ankara'da halı saha turnuvasında kavga çıktı, bir kişi elinde tabancayla sahaya girdi

Ankara'da halı saha turnuvasında kavga çıktı, bir kişi elinde tabancayla sahaya girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 5 Kasım akşamı amatör takımlar arasındaki halı saha maçında iki oyuncunun tartışması tekme ve yumruklarla kavgaya dönüştü. Halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar kaydedildi.
Ankara'da amatör takımlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasında çıkan kavga kameralara yansıdı.
Amatör takımlar arasında 5 Kasım akşamı halı sahada oynanan karşılaşmada, iki oyuncu arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmaya her iki takımın oyuncuları da dahil oldu.
Sahadaki gerginlik, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü.
Turnuvanın düzenlendiği halı sahanın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde, bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği anlar da yer aldı.
Kaynak: AA
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