Ankara\'da Hayvanları Koruma Kanunu protestosunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

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(ANKARA) - Ankara Sakarya Caddesi'nde Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto ederken gözaltına alınan 4 yaşam hakkı savunucusu serbest bırakıldı.

17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni 62 gündür Sakarya Caddesi'nde protesto eden yaşam hakları savunucuları bu akşam yaptıkları basın açıklamasının ardından Meclis'e yürümek istedi. Polisin müdahale ettiği gruptan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan 4 yaşam hakkı savunucusu serbest bırakıldı.