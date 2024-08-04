Ankara'da Hayvanseverler Başıboş Sokak Köpeklerinin Toplatılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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Ankara'da Hayvanseverler Başıboş Sokak Köpeklerinin Toplatılmasını Protesto Etti

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Ankara'da bazı hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin toplatılarak barınaklara yerleştirilmesini istemeyerek protesto eylemi düzenledi. Kolej Metro istasyonundan Çankaya Belediyesi'nin önüne kadar yürüyen grup, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

04.08.2024 21:10  Güncelleme: 01:17
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(ANKARA) - Başıboş sokak köpeklerinin toplatılarak barınaklara yerleştirilmesini istemeyen bazı hayvanseverler, Ankara'da protesto eylemi düzenledi.

Başıboş sokak köpeklerinin toplatılıp, barınaklara yerleştirilmesini istemeyen bazı hayvanseverler, Kolej Metro istasyonu'ndan Çankaya Belediyesi'nin önüne kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

konuşmada, "Canımız yanıyor. Her gün karşılaştığımız hayvan cinayetlerinden, yıllarca yasaya uymamış belediyelerin hayvanların nefesine çöküşlerinden, katliam yasası görüşülürken tatlı yemenizden, hayvan düşmanlarının sevinç naralarından canımız yanıyor. Bizler sizin gibi insanlar değiliz çünkü. Bizler hayvanlarla yoldaşız. Öyle korkaksınız ki toplamalara önce ıssız alanlara atılan hayvanları toplayarak başladınız. Yasaya 20 yıldır uymayanlar, bir gecede uymaya karar verdiler. Öldürmeye ne kadar hevesli olduğunuzu biliyoruz. Mahallelere daha giremediniz. Çünkü mahallelerde göz önünde cinayetler işlediğinizde halkımız ayağa kalkacak. Hayvanları size vermeyeceklerini biliyorsunuz"

Açıklamanın ardından slogan atıp, ıslık çalan gruba yoldan geçen yaşlı bir adam tepki gösterdi. "Köpekler bizim canımız ama etrafa böyle rahatsızlık vermeye hakkınız yok" diyen yaşlı adama, gruptan bazı kişiler saldırıda bulundu. Polisler araya girerek yaşlı adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Kalabalık daha sonra yere oturup ıslık çalarak, slogan atmaya devam etti.

Ankara\'da Hayvanseverler Başıboş Sokak Köpeklerinin Toplatılmasını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Hayvanseverler Başıboş Sokak Köpeklerinin Toplatılmasını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Hayvanseverler Başıboş Sokak Köpeklerinin Toplatılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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