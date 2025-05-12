Ankara'da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarını önlemek amacıyla yeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi açtı. Amatör spor kulüplerine yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimleri sertifikalarla taçlandırıldı. Merkez, toplumda 'sıfır kaza' bilinçlendirmeyi hedefliyor.

12.05.2025 15:11  Güncelleme: 17:01
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iş kazalarının önüne geçmek amacıyla kamu personeline, amatör spor kulüplerine, arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlara yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. "İlk Adım İlk Yardım Projesi" kapsamında merkezin ilk kursiyerleri olan amatör spor kulüpleri için düzenlenen ilk yardım eğitimini başarıyla bitirenler de sertifikalarını aldı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi" düzenlenen törenle kapılarını açtı. Merkezin açılış törenine ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ile Baki Kerimoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, sporcular ve kamu personeli katıldı.

Açılışta konuşan Taşkınsu, çalışma hayatının sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesinin, yerine getirilen görevlerin verimliliğini de artırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Merkezde başta kendi personelimiz olmak üzere ilçe ve belediye çalışanlarına, okul servisi şoförlerine, amatör spor kulüplerine, arama kurtarma ekiplerine ve vatandaşlarımıza yönelik; güvenli sürüşten yüksekte çalışmaya, acil durum mücadelesinden ilk yardım uygulamalarına kadar pek çok başlıkta eğitim vermeyi düşünüyoruz. Belediye'miz haliyle çok büyük bir kitleye hitap ediyor ve 30 bini aşkın çalışanıyla değişik iş yollarında ve değişik özelliğe sahip birçok alanda faaliyet gösteriyor. Atık su arıtma tesislerinden içme suyu arıtma tesislerine, makine ikmalden araç bakımına kadar… Bu işlerin hepsi kendi özelinde ihtisas gerektiren konular ve hepsinde de iş sağlığı ve güvenliği yönünden farklı uygulamalar var. Bu anlamda hedefimiz eğitim merkezimizin kapasitesini daha da arttırarak farkındalığın artırılması. İnanıyoruz ki kazalar doğru eğitim ve doğru farkındalıkla önlenebilir."

Hedef: Sıfır kaza

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ise "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmasında merkezde verilecek eğitimlerle toplumuma 'sıfır kaza' odaklı bir anlayış kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu hedef doğrultusunda modern bir eğitim sistemiyle, kazaların önlenebilir olduğunu kanıtlamak istediklerini vurgulayan Ünsal, "Burada mütevazı bir tesisi açıyoruz ama sonuçları, çıktıları ve etkisi insan sağlığına verdiğimiz değeri gösteren güzel bir tesis. Bu tesiste hem Büyükşehir Belediye'mizin bütün birimlerinin çalışanlarına hizmet vereceğiz hem de vatandaşlarımıza iş sağlığı ve ilk yardımla ilgili eğitimleri konforlu bir ortamda verme imkanına kavuşmuş oluyoruz" dedi.

Merkezde, amatör spor kulüplerine ilk yardım eğitimi vererek spor müsabakaları sırasında oluşabilecek sporcu yaralanmalarına karşı anında müdahale edebilecek ekipler yetiştirmek amacıyla başlatılan "İlk Adım İlk Yardım Projesi" de ilk mezunlarını verdi. Hayata geçirilen proje kapsamında Başkentli amatör spor kulübünün sağlık personeli törenle sertifikalarını aldı. Özellikle maçlar ve antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek sporcu yaralanmalarına karşı anında ve doğru müdahale edilebilmesini amaçlayan proje, Ankara'daki amatör kulüpler büyük ilgi gösterdi. Eğitimlerde temel yaşam desteği, yaralanmalara müdahale ve acil durum yönetimi gibi konular işleniyor.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Hakikaten çok kıymetli, çok önemli iş sağlığı ve güvenliği. Çünkü insan hayatında önemli bir noktada yer almakta. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konudaki hassasiyeti, buna önem vermesi çok kıymetli bir çalışma diye düşünüyorum. Ankara Amatör Spor Kulüpleri olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bizi yalnız bırakmaması, bize destek vermesi, bugün sağlık konusunda da amatör spor kulüplerimize birer sağlık çantası hediye etmesi çok anlamlı, çok değerli buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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