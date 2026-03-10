Ankara Zabıtası'ndan Ulus Hali'nde Sıkı Denetim

(ANKARA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Ulus Hali ve çevresindeki işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, ürünlerin fiyat etiketleri, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihleri incelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Ankara Zabıtası son olarak Ulus Hali ve çevresindeki balıkçı, aktar, market, kasap, kuruyemişçi, şekerlemeci ve manavlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin fiyat etiketleri, ambalaj bilgileri ve son kullanma tarihleri tek tek incelendi. Yapılan kontrollerde kurallara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı.

Denetimler düzenli olarak devam ediyor

Zabıta Şube Müdürü Sevim Güngör, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Halkımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı market, kasap, manav, balıkçı, kuruyemişçi ve baharatçı gibi işletmelerde ekiplerimiz tarafından düzenli olarak hijyen ve fiyat denetimi yapılmaktadır. Kurallara uymayan esnaflara gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.