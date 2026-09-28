Ankara'da jandarma operasyonlarında 135 kişi yakalandı, Sincan firarisi teslim edildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan, "asayiş ve çeşitli suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 135 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Eylül'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu, 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.