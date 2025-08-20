Ankara\'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Bin 575 Kilogram Nargile Tütünü Ele Geçirildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 400 bin TL olan 4 bin 575 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Etimesgut ilçesi Şehitali Mahallesinde İ.K., C.Ç. ve Azerbaycan uyruklu N.M. ile R.M. isimli kişilerin kaçak nargile tütünü imalatı ve satışı yaptıklarını belirledi. Bugün saat 17.30 sıralarında KOM ve Etimesgut ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu depoya baskın düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 8 milyon 400 bin TL olan; 4 bin 575 kilogram nargile tütünü, 390 litre nargile şurubu, 1 dolum makinası, 1 paketleme makinası, 2 hassas terazi, 4 bin adet bir markaya ait etiket, ele geçirildi.

Olayla ilgili 3'ü gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.