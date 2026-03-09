Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Özel İftar - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'ta Kadınlara Özel İftar

09.03.2026 14:23  Güncelleme: 15:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir iftar programı düzenleyerek Başkentli kadınları bir araya getirdi. Programda Nursen Yavaş, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Başkentli kadınlara özel iftar programı düzenledi. Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da katıldı. Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında her yaştan ve meslekten kadın aynı sofrada bir araya geldi.

Konuşmasında, kadınlarla aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Nursen Yavaş, "Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bu nedenle bugün burada kurduğumuz iftar sofrasının anlamı benim için daha özel çünkü kadınlar hayatın her alanında emeğiyle, sabrıyla, merhametiyle ve gücüyle toplumu ayakta tutan en büyük değerdir. Bu şehirde de binlerce kadının emeği var. Bizler de Ankara'da kadınların hayatını kolaylaştırmak, onların yanında olmak için hayata katılımı artıran projelerden üretime katkı sağlayan desteklere kadar birçok alanda kadınların güçlenmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Burcu Kurt Çiçek ise kadınlarla yan yana olmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olan bugün, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal hayata sundukları katkıları hatırlamak, eşitlik ve fırsatlara erişim konusunda farkındalık oluşturmak için önemli bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle kadınların her alanda desteklenmesi ve güçlendirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın en temel unsurlarından biridir. Yerel yönetimler olarak bizler 'Güçlü Kadın, Güçlü Başkent' sloganıyla kadınların sosyal hayata katılımlarını artıran, eğitim ve istihdam olanaklarını destekleyen, aile yapısını güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran çalışmalar yürütmenin büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, 8 Mart, İftar, Son Dakika

