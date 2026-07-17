Ankara'da Kamyon Kazası: 2 Ölü

ANKARA'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonunun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Bağlum mevkisinde yapım çalışmaları devam eden yolda meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı firmaya ait Ömer Sütcü (36) yönetimindeki 06 DV 4311 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hafriyat kamyonu, yine aynı firmaya ait Emre Çelik' idaresindeki 06 COS 880 plakalı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Freni boşalan kamyonun motor bölümü alev alırken, diğer kamyon ise devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hurdaya dönen kamyonların şoförleri Emre Çelik ve Ömer Sütcü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, araçların içinde sıkışan iki şoförün cesetlerini çıkarmaya çalışırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çelik ve Sütcü'nün cesetleri ekiplerin çalışması sonucu çıkarılıp, ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bağlum'da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Nisa MİĞAL- Mehmet Gökhan HAKBİLİR- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,