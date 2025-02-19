Ankara\'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artıran kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı.
Başkentin merkez ilçelerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik durdu.
Bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların sahipleri çekici çağırdı.
Ana arterler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, vatandaşlar da ara sokaklarda mahsur kalan araçlar için yola tuz döküyor.
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