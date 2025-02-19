Ankara'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, kent genelinde yağışa yolda yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.

19.02.2025 22:16  Güncelleme: 23:03
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Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artıran kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

TRAFİK KİLİTLENDİ

Başkentin merkez ilçelerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik durdu.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların sahipleri çekici çağırdı.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

TUZLAMA VE KAR KÜREME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ana arterler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, vatandaşlar da ara sokaklarda mahsur kalan araçlar için yola tuz döküyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Ankara\'da kar yağışı etkili oluyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mustafa uzun:
    Şu an heryer buz vali ne yaptını bilmiyor 11 2 Yanıtla
  • Taha çevik:
    okullar tatil olmalı 11 1 Yanıtla
  • atilla aytaç:
    belediye boş işlerle uğraşmasın asli görevini yerine getirsin ne yaptığını bilmiyor maalesef 2 1 Yanıtla
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