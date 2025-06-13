Ankara'da Kene Popülasyonunda Artış: Vatandaşlara Uyarı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan duyuruda, Ankara'da kene popülasyonunda ciddi artışın gözlendiği, sahadaki ekiplerin gerekli müdahaleleri sürdürdüğü ancak yurttaşların da park, bahçe gibi açık alanlar için açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması tavsiye edildi.

ABB'nin resmi sosyal medya hesabında keneye yönelik uyarıda bulunuldu. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ilimiz genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlenmektedir. Bu durum, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi halk sağlığını tehdit eden hastalıkların yayılma riskini artırmaktadır. Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur. Belediyemiz, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak gerekli müdahaleleri sürdürmektedir. Ancak bireysel tedbirlerin de en az kurumsal önlemler kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."