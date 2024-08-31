Ankara'da köpeğe işkence eden kişi tutuklandı

Güncel

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir köpeği işkence ederek öldüren kişi tutuklandı.

Polatlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan Çimenceğiz Mahallesi'nde bir köpeğin işkence edilerek katledildiğine dair görüntüler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği ve İlçe Jandarma Komutanlığınca araştırma yapıldığı bildirilen açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.M.A. dün gözaltına alınmış olup, bugün çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.