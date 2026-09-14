Ankara'da Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık gastropod fosili bulundu - Son Dakika
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Ankara'da Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık gastropod fosili bulundu

Ankara\'da Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık gastropod fosili bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Gölbaşı Oyaca'daki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildiğini açıkladı. Ersoy, fosilin binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesinin keşfi daha da dikkat çekici kıldığını belirtti.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Gölbaşı Oyaca'daki Külhöyük kazılarında, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde 4 bin yıllık Hitit kabında Sevgi Çiçeği'nin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaştığımız Külhöyük, bu kez Ankara'nın milyonlarca yıl öncesine uzanan doğal tarihine ışık tutuyor. Gölbaşı Oyaca'daki kazılarımızda, 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış Gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin, Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin, binlerce yıl önce Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği değerlendirmesi ise keşfi daha da dikkat çekici kılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde, Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlığında yürüttüğümüz çalışmalarla Külhöyük'ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık gastropod fosili bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık gastropod fosili bulundu - Son Dakika
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