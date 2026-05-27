Ankara'da Kurban Kesim Alanlarında Yoğunluk
Ankara'da Kurban Kesim Alanlarında Yoğunluk

Ankara\'da Kurban Kesim Alanlarında Yoğunluk
27.05.2026 11:08
Bayram namazı sonrası Ankara'da kurban kesim alanlarında yoğunluk ve güvenlik önlemleri alındı.

ANKARA'da bayram namazı sonrası kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Kesim alanlarında polis ve jandarma ekipleri güvenliği sağlanması için görev yaparken, sağlık ekipleri de yaralanmalara karşı hazır bulundu.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bayram namazı sonrası kesim alanlarına yoğunlaştı. Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kesim alanına giden yollarda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, sırayla kurbanlıklarını kestirdi. Bazı vatandaşlar kesim kuyruğunun uzaması üzerine boş buldukları alanlarda kendileri kurbanlarını kesti. Yakacık'ta 8 ayrı otomatik kesim alanında, bayram boyunca bine yakın büyükbaş, 2 bine yakın da küçükbaş hayvanın kesileceği belirtildi.

Yaklaşık 150 hayvan satış çadırının da bulunduğu alanda, huzur ve asayişin sağlanması için 200'den fazla polis ve jandarma personeliyle birlikte zabıta ekipleri de görev aldı. Ayrıca, sağlık ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 ambulans alanda hazır bulundurularak, kesim sırasında meydana gelebilecek yaralanmalara karşı bekledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Bayram Namazı, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Ekonomi, Güncel, Kurban, Ankara, Polis, Yaşam, Son Dakika

