Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
O.B. (16) idaresindeki 06 CCF 109 plakalı motosiklet ile O.A'nın (16) kullandığı motosiklet, aynı yöne giderken Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi önünde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletlerden birinde bulunan H.K. (18) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara Çubuk'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Mersin polisi, bilinen alışveriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaparak 180 milyon lira haksız kazanç elde eden çeteyi çökertti. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Haksız kazanç elde eden şahısların paraları aklamak için döviz ve altına çevirdiğine ait görüntüler de operasyon kapsamında ele geçirilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen 'Kıskaç-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların aziz milletin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bornova ilçesindeki bir evde yapılan aramada 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarı İzmir'de rekor yakalama olarak kaydedildi. Evde yapılan incelemede, neredeyse her odada metamfetamin üretimi yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 'İstatistiklerle Yaşlılar 2023' çalışmasına göre, Sivas'ta yaşlı nüfus oranı artış gösterdi. Sivas'ta yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 13,8'den yüzde 14,1'e yükseldi. Türkiye genelinde ise yaşlı nüfusun oranı yüzde 10,2 olarak belirlendi.
Twitch, müstehcen içeriklerin yayınlanmasını engellemek için yeni bir kural getiriyor. Platform, vücudun mahrem bölgelerine odaklanan yayınları yasaklayacak ve bu içerikleri yayınlayan yayıncıları da yasaklayacak.
Google Haritalar uygulaması, yeni güncellemesi ile kullanıcılarına gitmek üzere oldukları yerler için restoran ve eğlence mekanı tavsiyeleri sunacak. Ayrıca her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulabilecek ve bu listeler paylaşılabilecek. Bu özellik ilk etapta Amerika ve Kanada'da aktif olacak, daha sonra diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ayrıca uygulama, kullanıcıların gitmek istedikleri veya gitmiş oldukları yerlerin özel bir listesini yapmalarına olanak sağlayacak ve bu listeler sosyal medya uygulamalarında paylaşılabilecek. Yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların yaptığı yorumları daha hızlı bir şekilde görebilecek ve kendi beğendikleri yerleri diğer kullanıcılara sunabilecekler. Bu güncelleme ile Google Haritalar'ın kullanıcı sayısının artması hedefleniyor.
Samsung, Galaxy A55 5G modelini tanıtırken sözünü ettiği Exynos 1480 işlemcisinin özelliklerini açıkladı. Bu işlemci, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli bir yapıya sahiptir. Grafik birimi AMD RDNA tabanlı Xclipse 530 olan işlemci, daha verimli enerji harcaması ve yüksek GPU performansı sunmaktadır. Ayrıca, yapay zeka tarafında da dört kat daha yüksek performans sağlamaktadır. İşlemci, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızını desteklemekte olup, LPDDR5 bellek ve UFS 3.1 depolama ile uyumludur. Ayrıca, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C gibi bağlantı özelliklerine de sahiptir.
Sony, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için Xperia 1 VI modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonun ekranı daha kısa ve geniş olacak. Ayrıca, düzeyde ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumu gibi özellikler de bulunacak. Sony Xperia 1 VI'nin global lansmanı mayıs ayında yapılacak.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer taraftarlarının katılımıyla dostluk iftarı düzenlendi. Pandemi nedeniyle evlere dağıtılan iftar yemeklerinin bir gününü üstlenen taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Herkes kendi takımının formasıyla birlikte dostluk sergiledi.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılırken, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun belirli kesimlerinde trafiğe kapatmalar gerçekleştirildi. Ayrıca, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan kavşaklar bulunuyor. Turgutlu-Salihli yolunda drenaj kanalı yapımı ve İzmit-Düzce yolunda fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışmaları devam ederken, Bandırma-Biga yolunda kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunda heyelan ıslah çalışmaları yapılırken, Taşova-Erbaa-Niksar yolunda köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunda ise şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?