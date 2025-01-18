Ankara\'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Motokurye Uğurlandı

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ANKARA'da otomobilin motosiklete arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden motokurye Murat Ramazanoğlu (37), son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, bir yemek firmasında motokurye olarak çalışan, sipariş teslim etmek için yola çıkan Murat Ramazanoğlu'nun kullandığı 34 RB 3486 plakalı motosiklete, 06 ELH 127 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ramazanoğlu, kanlar içerisinde kaldı. Hastaneye kaldırılan Ramazanoğlu, kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün polisteki işlemleri sürerken, Ramazanoğlu'nun cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Karşıyaka Mezarlığı içerisindeki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına Ramazanoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda motokurye meslektaşı katıldı. Bekar olduğu öğrenilen Ramazanoğlu'nun kardeşinin de kendisi gibi motokurye olduğu belirtildi. Ramazanoğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ARTIK ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası (AYTHESOD) Başkanı Ramazan Akpınar, Ramazanoğlu'nun mesleğe 2 yıl önce başladığını belirterek, "Gerçekten kuryelik mesleği zor bir meslek. Bütün gençlerimizi artık bu mesleğe yönlendiriyorlar. Son dönemlerde aylık 100 bin lira para kazandığımızı söylüyorlar. Paranın hesabını yapıyorlar; ama giden canımızın hesabını yapan yok, bunun hesabını soran yok. e-Ticaret firmalarının kurye açığını kapatabilmeleri için yalan yanlış yaptırdıkları haberlerin sonuçları bunlar. Resmen bizi bir yarış atı misali, ölüme sürdürüyorlar. Artık ölmek istemiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,