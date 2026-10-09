Ankara'da NATO karşıtı protestoya katılan 37 kişi için 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Ankara'da NATO karşıtı protestoya katılan 37 kişi için 3 yıla kadar hapis istendi

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Ankara\'da NATO karşıtı protestoya katılan 37 kişi için 3 yıla kadar hapis istendi
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Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenen NATO karşıtı protesto nedeniyle gözaltına alınan 37 kişi hakkında dava açıldı. 22 Eylül 2026 tarihli iddianamede, aralarında Halkevleri, EHP ve Devrim Partisi üyelerinin bulunduğu 37 kişi için 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenen NATO karşıtı protesto nedeniyle gözaltına alınan 37 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Eylül 2026 tarihli iddianamesiyle, aralarında Devrim Partisi, Halkevleri ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyeleri ve yöneticilerinin bulunduğu 37 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, NATO'nun 36'ncı toplantısının 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ve Ankara Valiliği'nin 22 Haziran 2026 tarihli kararıyla, il genelinde 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, protesto eylemi ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

"FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARI AÇARAK YÜRÜYÜŞE GEÇİLDİ"

İddianameye göre, Halkevleri, Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Devrim Partisi'ne müzahir yaklaşık 40 kişilik bir grubun Dikmen'de "İşgale son, NATO defol", "Geldikleri gibi giderler", "NATO'dan çıkılsın üsler kapatılsın" ve "Katil NATO" yazılı döviz taşıdıkları ifade edildi. İddianamede Filistin ve Türk bayrakları açan grubun, Dikmen Caddesi'nden Kızılay yönüne yürüyüşe geçtiği, yaya ve araç trafiğini tamamen kapatacak şekilde ilerlemesi üzerine çevik kuvvet ekiplerinin grubun önünü kestiği aktarıldı.

İddianamede, polis ekiplerinin gruba Ankara genelinde eylem ve etkinliklerin yasaklandığını hatırlatarak eylemi sonlandırmaları ve gösterilen yönden dağılmaları yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Grubun ise eylemi sonlandırmayı reddederek yürüyüp basın açıklaması ve oturma eylemi yapacaklarını beyan ettiği kaydedildi. İddianamede, uyarıların tekrarlanmasına rağmen grubun yürüyüşünü sürdürdüğü, emniyet mensuplarını itip çekerek fiili direniş gösterdiği öne sürüldü. Saat 11.40'ta ses yükseltici cihazla yeniden dağılma uyarısı yapıldığı, buna rağmen dağılmadığı ve müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül 2026 tarihli iddianamede 37 kişinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesinden cezalandırılarak 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Kaynak: ANKA
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