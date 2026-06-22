Ankara'da NATO Zirvesi İçin Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi İçin Etkinlikler Yasaklandı

22.06.2026 22:17
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Ankara Valiliği, 36. NATO Zirvesi nedeniyle 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar etkinlikleri yasakladı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO Zirvesi kapsamında 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, stant açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği bildirildi.

Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı kaydedilen açıklamada, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinliklerin 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada kararın, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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