Ego Genel Müdürlüğü: "Natoyolu Caddesi 15 Haziran Saat 21.00 İtibarıyla Tamamen Trafiğe Kapatılacaktır" - Son Dakika
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Ego Genel Müdürlüğü: "Natoyolu Caddesi 15 Haziran Saat 21.00 İtibarıyla Tamamen Trafiğe Kapatılacaktır"

12.06.2026 12:43  Güncelleme: 13:42
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ABB EGO, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamında Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle Natoyolu Caddesi'nin 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla tamamen trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ayrıca bazı otobüs duraklarının yerleri değiştirildi.

(ANKARA) - ABB EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamındaki Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle, Natoyolu Caddesi'nin 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla tamamen trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Natoyolu Caddesi'nin 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla tamamen trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamındaki Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle, Natoyolu Caddesi 15 Haziran 2026 tarihi saat 21.00 itibarıyla tamamen trafiğe kapatılacaktır."

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına cadde üzerinde bulunan 30284 ve 30262 numaralı duraklarımızın yerleri değiştirilmiştir. Buna göre 307, 330, 336, 337, 340, 341, 346, 386, 731, 732, 330-2, 336-1, 340-2 ve 341-6 numaralı hatları kullanan yolcularımız için -30284 numaralı durak, 180 metre geriye (Natoyolu Caddesi üzerine), -30262 numaralı durak ise 115 metre ileriye (788. Cadde üzerine) taşınmıştır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

Kaynak: ANKA

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